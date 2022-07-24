Премьер Израиля заявил, что закрытие офиса «Сохнута» скажется на отношениях с Россией

Закрытие офиса Еврейского агентства («Сохнут») в России повлияет на отношения РФ и Израиля. Об этом предупредил израильский Премьер-министр Яир Лапид, передает РБК.

В ходе обсуждения ситуации Лапид заметил, что отношения с Россией важны для Израиля, что еврейская община в этой стране велика и что ее проблемы обсуждаются на всех официальных переговорах с властями РФ.

Политик «поручил юридической делегации быть готовой выехать в Москву, как только будет получено российское одобрение переговоров, и приложить все усилия для максимизации правового диалога, в то же время продолжая продвигать высокопоставленный политический диалог по этому вопросу», отмечается в сообщении пресс-службы кабинета.

Министерство юстиции РФ 21 июля попросило ликвидировать российское представительство Еврейского агентства — АНО «Сохнут», которое занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам. У организации есть офисы и партнеры в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.

Позднее газета The Jerusalem Post рассказала со ссылкой на источники, что агентство разрабатывает план по релокации офиса для «дистанционного управления процессом репатриации».

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил ТАСС, что требование о ликвидации Еврейского агентства связано с соблюдением российского законодательства и не имеет отношения к вероятной «утечке мозгов». До этого именно такую версию выдвинул израильский телеканал «13Решет».