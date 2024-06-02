Премьер Италии: Украина и еще 15 стран будут участвовать в саммите G7

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Украина будет участвовать в саммите стран G7. Эту страну представит президент Владимир Зеленский. Также, помимо украинской стороны, на встрече соберутся еще 15 государств и международных организаций, пишет ТАСС.

До этого Мелони говорила, что в саммите «большой семерки» впервые поучаствует Папа Римский Франциск. Планируется, что он будет присутствовать на сессии, посвященной искусственному разуму.

Также подтвердили свое участие в саммите президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Арабских Эмират Мухаммед Бен Заида Аль Нахайян. Также о своем намерении участвовать говорили до этого президент Аргентины Хавьер Милей. По данным некоторых СМИ, приглашали на это мероприятие глав Индии, Бразилии и Южно-Африканской республики. Но уровень их участия пока не известен.

Саммит G7 проведут на закрытом курорте под городом Бари (область Апулия) с 13 по 15 июня.