Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Премьер Италии: Украина и еще 15 стран будут участвовать в саммите G7
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Украина будет участвовать в саммите стран G7. Эту страну представит президент Владимир Зеленский. Также, помимо украинской стороны, на встрече соберутся еще 15 государств и международных организаций, пишет ТАСС.
До этого Мелони говорила, что в саммите «большой семерки» впервые поучаствует Папа Римский Франциск. Планируется, что он будет присутствовать на сессии, посвященной искусственному разуму.
Также подтвердили свое участие в саммите президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Арабских Эмират Мухаммед Бен Заида Аль Нахайян. Также о своем намерении участвовать говорили до этого президент Аргентины Хавьер Милей. По данным некоторых СМИ, приглашали на это мероприятие глав Индии, Бразилии и Южно-Африканской республики. Но уровень их участия пока не известен.
Саммит G7 проведут на закрытом курорте под городом Бари (область Апулия) с 13 по 15 июня.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»