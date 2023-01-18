Премьер Испании заявил, что у Путина есть «много союзников в Европе»

В странах Европы есть политические силы, которые являются сторонниками российских властей, на сегодня скрывают свою симпатию. Такое мнение на форуме в Давосе высказал Председатель Правительства Испании Педро Санчес, передает ТАСС.

Премьер заявил, что у Президента РФ Владимира Путина есть «много союзников в Европе», которые сейчас скрывают свою симпатию и связи с российской стороной, но «которые всего год назад навещали его и хвалили его методы».

«Мы должны помешать этим политическим силам проникнуть в органы и разрушить ЕС изнутри», – призвал Санчес.

Говоря о странах, в которых крайне правые силы пользуются поддержкой основных консервативных партий, он посчитал, что им будет «дан отпор».