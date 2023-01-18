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Ру Тат
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Политика
18 января 2023  07:25

Премьер Испании заявил, что у Путина есть «много союзников в Европе»

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В странах Европы есть политические силы, которые являются сторонниками российских властей, на сегодня скрывают свою симпатию. Такое мнение на форуме в Давосе высказал Председатель Правительства Испании Педро Санчес, передает ТАСС.

Премьер заявил, что у Президента РФ Владимира Путина есть «много союзников в Европе», которые сейчас скрывают свою симпатию и связи с российской стороной, но «которые всего год назад навещали его и хвалили его методы». 

«Мы должны помешать этим политическим силам проникнуть в органы и разрушить ЕС изнутри», – призвал Санчес. 

Говоря о странах, в которых крайне правые силы пользуются поддержкой основных консервативных партий, он посчитал, что им будет «дан отпор».

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