Политика 18 апреля 2026 12:28

Премьер Испании Санчес высказался за то, чтобы ООН возглавила женщина

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о необходимости реформирования Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает «ТАСС».

В ходе выступления, трансляция которого велась на сайте правительства, он отметил, что действующая система многостороннего сотрудничества требует обновления и сможет сохранять эффективность только при адаптации к реалиям XXI века. По его словам, настало время для преобразований в ООН, которые сделают организацию более современной.

Санчес также добавил, что выступает за обновление структуры ООН и считает, что в будущем ее руководителем должна стать женщина.

#ООН #Испания
Традиция длиной в 60 лет: в Казани снова проведут праздник ко дню рождения Габдуллы Тукая

