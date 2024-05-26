Премьер Грузии заявил о планах вернуть Абхазию и Южную Осетию до 2030 года

Грузия хочет вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию. В ее планах «объединенной и сильной» в 2030 году получить членство в Евросоюзе. О «грузинской мечте» в соцсети Х написал Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Сообщение посвящено Дню независимости Грузии. Премьер поздравил в нем всех соотечественников, проживающих как в стране, так и за рубежом.

«Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами, — отмечается в тексте. — Объединенная и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году».