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Премьер Грузии заявил о планах вернуть Абхазию и Южную Осетию до 2030 года
Грузия хочет вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию. В ее планах «объединенной и сильной» в 2030 году получить членство в Евросоюзе. О «грузинской мечте» в соцсети Х написал Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Сообщение посвящено Дню независимости Грузии. Премьер поздравил в нем всех соотечественников, проживающих как в стране, так и за рубежом.
«Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами, — отмечается в тексте. — Объединенная и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году».
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