Премьер Грузии Гарибашвили обвинил Украину в желании втянуть страну в конфликт

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что украинские власти пытаются втянуть страну в конфликт. Несмотря на усилия Правительства по недопущению разрастания конфликта, Киев продолжает предпринимать все новые шаги в этом направлении и устраивать провокации, утверждает он.

Несмотря на вызовы, власти Грузии пока смогли предотвратить «самое большое испытание для страны», подчеркнул Гарибашвили. «Это те попытки, которые не прекращаются, чтобы конфликт перешел в нашу страну. Мы услышали прямые заявления представителей украинской власти. Их целью было открытие второго фронта», – цитирует его Sputnik Грузия.

Напомним, ранее к открытию второго фронта Грузию призвал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, отмечая, что это «очень помогло бы Украине». Агентство Sputnik Грузия писало, что слова Данилова вызвали шквал негодования в Тбилиси – и у правящей партии, и у оппозиции.