news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 13 сентября 2025 17:10

Премьер Финляндии признал ущерб экономике страны от разрыва связей с Россией

Читайте нас в
Телеграм

Решение Финляндии разорвать связи с Россией негативно сказалось на экономике страны. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, его слова приводят «Известия».

Он отметил, что закрытие границы с Россией привело к прекращению поставок порядка 10 млн кубометров древесины, которая играет ключевую роль для лесной промышленности. По словам Орпо, финские компании также понесли значительные убытки, утратив миллиарды инвестиций на российском рынке.

Премьер подчеркнул, что приостановка приграничных перевозок, прекращение торговли и разрыв авиасообщения с Россией усилили экономическую неопределенность.

По его словам, эти факторы напрямую отражаются на том, что темпы роста экономики страны остаются ниже ожидаемого уровня.

#россия и финляндия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани дан старт хакатону, соединяющему технологии и культурную идентичность

В Казани дан старт хакатону, соединяющему технологии и культурную идентичность

12 сентября 2025
Миллиард на учителей: какие новые меры поддержки получат педагоги в Татарстане

Миллиард на учителей: какие новые меры поддержки получат педагоги в Татарстане

12 сентября 2025