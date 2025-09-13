Премьер Финляндии признал ущерб экономике страны от разрыва связей с Россией

Решение Финляндии разорвать связи с Россией негативно сказалось на экономике страны. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, его слова приводят «Известия».

Он отметил, что закрытие границы с Россией привело к прекращению поставок порядка 10 млн кубометров древесины, которая играет ключевую роль для лесной промышленности. По словам Орпо, финские компании также понесли значительные убытки, утратив миллиарды инвестиций на российском рынке.

Премьер подчеркнул, что приостановка приграничных перевозок, прекращение торговли и разрыв авиасообщения с Россией усилили экономическую неопределенность.

По его словам, эти факторы напрямую отражаются на том, что темпы роста экономики страны остаются ниже ожидаемого уровня.