Премьер Эстонии назвала поставки дополнительного вооружения Киеву «путем к миру»
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала поставки дополнительного вооружения на Украину «путем к миру». Об этом она заявила на встрече с хорватским коллегой Андреем Пленковичем в Таллине, передает РИА Новости.
«Мы увидели, что несколько стран объявили о новых и эффективных поставках военной помощи Украине, – сказала Каллас. – Продолжаю повторять свой призыв к союзникам и партнерам - посмотрите на свои запасы и направьте оружие на Украину. Это путь к миру».
Она также заявила о необходимости ввести новые меры в отношении российских энергоносителей.
«Например, потолок цен на российскую нефть должен быть снижен еще больше, чем ранее. Его пересмотр должен начаться в ближайшее время», – подчеркнула Премьер.