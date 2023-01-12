Премьер Эстонии назвала поставки дополнительного вооружения Киеву «путем к миру»

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала поставки дополнительного вооружения на Украину «путем к миру». Об этом она заявила на встрече с хорватским коллегой Андреем Пленковичем в Таллине, передает РИА Новости.

«Мы увидели, что несколько стран объявили о новых и эффективных поставках военной помощи Украине, – сказала Каллас. – Продолжаю повторять свой призыв к союзникам и партнерам - посмотрите на свои запасы и направьте оружие на Украину. Это путь к миру».

Она также заявила о необходимости ввести новые меры в отношении российских энергоносителей.

«Например, потолок цен на российскую нефть должен быть снижен еще больше, чем ранее. Его пересмотр должен начаться в ближайшее время», – подчеркнула Премьер.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.