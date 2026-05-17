Премьер Британии Стармер рассматривает добровольный уход с поста

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассматривает возможность добровольной отставки. Об этом сообщил журналист британского издания «Daily Mail» Дэн Ходжес со ссылкой на источники в правительстве, передает «Коммерсантъ».

По данным собеседников издания, Стармер осознает текущую политическую ситуацию. Они утверждают, что премьер уже сообщил ближайшему окружению о намерении покинуть пост и даже обозначил примерный график ухода, однако конкретные сроки не раскрываются.

После муниципальных выборов, состоявшихся 7 мая, Лейбористская партия потеряла более 1,5 тысячи мандатов. Вслед за этим более 80 парламентариев-лейбористов, что составляет около 20% фракции, призвали Стармера уйти в отставку. Сам премьер, однако, отказался покидать должность, заявив, что это может привести к политической нестабильности и хаосу в стране.

На фоне кризиса несколько членов британского правительства подали в отставку, включая министра здравоохранения Уэса Стритинга, которого ранее называли одним из возможных претендентов на пост лидера Лейбористской партии.