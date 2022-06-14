Премьер Белоруссии объявил о новой ступени интеграции с Россией

Москва и Минск переходят на новую ступень союзной интеграции, заявил Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

«Это не только производственная кооперация, но и культурная, гуманитарная, финансовая и банковская интеграция», - приводит слова главы белорусского правительства газета «СБ. Беларусь сегодня».

Головченко заявил, что внешнеполитическая обстановка подталкивает Москву и Минск к «активизации союзного строительства»

«Западная политика, направленная на то, чтобы нас разъединить, на деле еще больше сплотила наши страны для совместного противостояния новым вызовам. Я уверен, что наши страны успешно пройдут этот непростой этап», - заключил чиновник.

По официальным данным, товарооборот Белоруссии и РФ за 2021 год превысил $40 млрд.