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Политика
14 июня 2022  01:17

Премьер Белоруссии объявил о новой ступени интеграции с Россией

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Москва и Минск переходят на новую ступень союзной интеграции, заявил Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

«Это не только производственная кооперация, но и культурная, гуманитарная, финансовая и банковская интеграция», - приводит слова главы белорусского правительства газета «СБ. Беларусь сегодня».
Головченко заявил, что внешнеполитическая обстановка подталкивает Москву и Минск к  «активизации союзного строительства»

«Западная политика, направленная на то, чтобы нас разъединить, на деле еще больше сплотила наши страны для совместного противостояния новым вызовам. Я уверен, что наши страны успешно пройдут этот непростой этап», - заключил чиновник.

По официальным данным, товарооборот Белоруссии и РФ за 2021 год превысил $40 млрд. 

#Белоруссия #Союзное государство
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