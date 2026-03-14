Политика 14 марта 2026 21:00

Премьер Бельгии призвал ЕС начать диалог с Россией для урегулирования на Украине

Евросоюзу необходимо выстраивать диалог с Москвой для поиска решения украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в интервью Echo, передаёт РИА Новости.

По его словам, сделка с Россией выглядит единственно возможным вариантом. Де Вевер отметил, что Европа не в состоянии бесконечно поддерживать Украину и поставлять оружие без участия США. Он также признал, что попытки экономически «задушить» Россию провалились.

Политик посетовал, что у европейских стран нет мандата на переговоры, и они оказались не за столом, где Вашингтон будет подталкивать Киев к соглашению. По его мнению, это может обернуться невыгодной сделкой для Европы.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Европа сама исключила себя из переговорного процесса, а все предлагаемые ею поправки к американскому мирному плану направлены лишь на его срыв.

В Казани побит температурный рекорд, достигнутый в 2020 году

