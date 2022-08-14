Премьер Беларуси анонсировал расширение торговли с Россией

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил о возможности расширения торговли с Россией на 40%, благодаря преодолению барьеров.

«Мы видим, что сейчас… российский рынок для нас открылся. За последние два года мы сняли очень много, может быть, мелких, но тем не менее существенных барьеров для конкретных предприятий, которые препятствовали наращиванию их поставок (на российский рынок – прим. Т-и)», — отметил Головченко в интервью на телеканале «Беларусь 1».

Кроме того, функционер рассказал о реализации импортозамещающих проектов в промышленности, в которые Россия планирует вложить 1,5 млрд долларов.

«Сейчас правительства отрабатывают два направления. Первое — непосредственно кредитное соглашение, условия предоставления ресурсов. Второе — перечень проектов, которые будут реализовываться, в том числе с привлечением этих средств», — сообщил премьер дружественной страны.

В первую очередь данное соглашение коснется автомобильного производства (световое оборудование для автомобильной техники на базе одного из белорусских предприятий, тормозные системы, а также кольцераскатное производство).