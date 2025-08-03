Премьер Баварии Зёдер призвал власти Германии перестать платить пособия украинцам

Полностью отменить гражданские пособия для украинцев, которые живут в Германии (Bürgergeld). С такой инициативой выступил председатель Христианско-социального союза, премьер Баварии Маркус Зёдер, чьи слова приводит ТАСС.

«Необходимо побеспокоиться о том, чтобы больше не выплачивались Bürgergeld для всех тех, кто прибывает с Украины», - сказал он.

Зёдер добавил, что отменить такие пособия нужно не только тем, кто приедет в будущем, но для всех украинцев.

По его словам, ни одно государство не платит украинцам подобные пособия. Причем все эти выплаты, как утверждает Зёдер, в итоге лишь отбивают у граждан Украины желание работать, несмотря на хорошее образование.

Ранее в воскресенье газета Bild сообщила, что Германия потратила в 2024 году рекордные 46,9 млрд евро на выплату гражданских пособий. Причем 22,2 млрд евро получили лица, у которых не было паспорта ФРГ. В частности украинцам в прошлом году выплатили около 6,3 млрд евро таких пособий.