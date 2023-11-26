Премьер Баварии: «Безголовая» правящая коалиция ФРГ привела страну к кризису

Германия находится в серьезном кризисе из-за правящей коалиции страны, у которой нет четкого плана и головы. Она неспособна справиться с дырой в бюджете, заметил Премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Об этом сообщает Welt.

Ранее Минфин ФРГ заморозил дополнительные расходы из государственного бюджета. Перераспределение средств — 60 млрд евро из казны прошлых лет — было признано незаконным по решению суда.

По мнению Зедера, случившееся можно назвать «чрезвычайной ситуацией в Правительстве». Такие действия властей вызывают сомнения в способности правящей коалиции руководить страной.