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Премьер Баварии: «Безголовая» правящая коалиция ФРГ привела страну к кризису
Германия находится в серьезном кризисе из-за правящей коалиции страны, у которой нет четкого плана и головы. Она неспособна справиться с дырой в бюджете, заметил Премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Об этом сообщает Welt.
Ранее Минфин ФРГ заморозил дополнительные расходы из государственного бюджета. Перераспределение средств — 60 млрд евро из казны прошлых лет — было признано незаконным по решению суда.
По мнению Зедера, случившееся можно назвать «чрезвычайной ситуацией в Правительстве». Такие действия властей вызывают сомнения в способности правящей коалиции руководить страной.
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