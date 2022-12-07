Премьер Башкирии: Каждый второй, принимающий решение в стране, – выходец из Татарстана

Во вторник, 6 декабря, в Москве прошло заседание программной конференции юбилейной XV Международной недели бизнеса. Один из ключевых спикеров мероприятия – Премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров – отметился несколькими громкими заявлениями.



К примеру, он высказал свое удивление относительно того, что в Правительстве России каждый второй – татарстанец: «Каждый второй, принимающий решение – это выходец из Татарстана, почему-то».



Помимо этого, чиновник назвал жителей Башкирии «плохо одетыми», но «хорошо воспитанными». Примечательно, что сам Назаров в прошлом году занял 13-е место в рейтинге самых богатых чиновников России по версии Forbes.

Форум «Международная неделя бизнеса» – ежегодное экономическое событие, объединяющее представителей власти, бизнес-сообществ и экспертов из разных сфер. Помимо Андрея Назарова, в мероприятии участвовал председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, исполнительный секретарь Делового совета ШОС Сергей Канавский и другие.