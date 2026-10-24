Прелюдия Kazan Digital Week, АПК Татарстана и китайские авто: акценты недели

Казань готовится к Digital Week, Татарстан подводит итоги уборочной кампании, а в Елабуге открывают выпуск фургонов Sollers. Эти и другие темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, главный редактор газеты «Республика Татарстан» Алексей Угаров и ведущий Артур Халилуллов.





Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

«Тизер» Kazan Digital Week: беспилотные «КАМАЗы» и боевые роботы

Столица Татарстана на этой неделе стала центром притяжения технологических новостей. Они связаны с подготовкой к форуму Kazan Digital Week 2026, который пройдет с 29 по 31 октября в МВЦ «Казань Экспо». На этой площадке встретятся представители государства, бизнеса, IT-компаний и экспертного сообщества. Главные темы – искусственный интеллект, новые технологии и интеллектуальные транспортные системы.

На неделе в Казань прибыл первый в России рейс беспилотных грузовиков «КАМАЗ», который доставил участников «Битвы роботов».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тем временем Татарстан вошел в пятерку регионов-лидеров по производству беспилотников. По состоянию на август 2026 года в республике работает около 30 производителей малого и среднего сектора в сфере беспилотных авиасистем. В текущем году регион получил более 2 млрд рублей на создание центров испытаний и компетенций в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Из этой суммы свыше 1,5 млрд рублей – федеральные средства, еще 500 млн – республиканские.

Главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, главный редактор газеты «Республика Татарстан» Алексей Угаров и ведущий программы Артур Халилуллов объяснили, что значит форум Kazan Digital Week для России и Татарстана «по гамбургскому счету». А также обсудили угрозы ИИ для человечества.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Аграрный сектор: итоги уборочной кампании и меры поддержки фермеров

Раис РТ Рустам Минниханов, выступая на мероприятии в «Казань Экспо», посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, отметил, что Татарстан сохраняет позиции одного из ведущих аграрных регионов страны. Урожай зерна в республике в текущем году достиг 4 млн тонн.

В то же время погодные условия внесли свои коррективы: из-за обильных дождей в период уборочной кампании аграрии недобрали, по предварительным данным, около 700 тыс. тонн зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме Правительства республики.

Раис Татарстана отдельно поблагодарил нефтяные компании за льготное дизельное топливо для сельчан. Благодаря этому удалось избежать резких скачков цен и своевременно обеспечить аграриев горючим для проведения сезонных полевых работ.

Для стимулирования развития фермерства в Татарстане предусмотрен значительный объем мер государственной поддержки, не имеющий аналогов в других регионах. С 2027 года финансирование личных подсобных хозяйств из республиканского бюджета будет увеличено до 950 млн рублей. Субсидия на содержание коров вырастет до 10 тыс. рублей за голову. Также вводится система субсидирования затрат на приобретение и содержание лошадей.

Эти темы обсудили участники видеоподкаста.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Запуск производства Sollers SF7 в «Алабуге»: китайские компоненты и перспективы отечественного автопрома

На территории особой экономической зоны «Алабуга» на этой неделе был дан старт серийному производству легких коммерческих автомобилей Sollers SF7. Первые серийные модели фургона сошли с конвейера в присутствии Рустама Минниханова. Новые автомобили должны появиться в продаже в первом квартале следующего года.

«Запуск производства нового коммерческого авто "Соллерс" – очередной важный шаг в развитии отечественного автопрома и автомобильной отрасли Татарстана. Уверен, новый автомобиль займет достойное место на российском рынке», – заявил лидер республики.

Sollers SF7 создан с заметным присутствием китайских технологий, что характерно для всего современного российского автопрома. Кузов автомобиля базируется на платформе компании Vanche, входящей в холдинг Jiangsu Xin Wanbao. Дизельный мотор машины – это локализованная в России версия двигателя от автопроизводителя JAC, с которым у «Соллерса» давнее сотрудничество. На старте производства значительная часть кузовных панелей и штампованных деталей поставляется из КНР; в России выполняются сварка, окраска и финальная сборка.

Возникает закономерный вопрос: хорошо это или плохо и может ли это стать ловушкой для отечественного автомобилестроения? Ответы на эти вопрос искали участники «Акцентов недели».