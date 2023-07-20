«Прекрасный доктор и художник»: Шаймиев посетил фотовыставку Рустема Хайруллина

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев посетил сегодня фотовыставку «Природа. Город. Весна» в Национальной художественной галерее «Хазинэ». Экскурсию для него провел автор экспозиции Рустем Хайруллин. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Шаймиев отметил, что эта выставка раскрывает Хайруллина, известного в качестве врача и генерального директора Межрегионального клинико-диагностического центра, в новой ипостаси.

«Талантливый человек во многом талантлив. Тому пример Рустем Хайруллин — прекрасный доктор и тонкий, глубоко видящий художник», — отметил он и заявил, что считает выставку восхитительной.

Рустем Хайруллин провел гостя по выставке и рассказал ему об истории создания работ, о съемках разных точках Татарстана, России и мира. Автор признался, что увлечение фотографией стало для него возможностью выразить себя и получить заряд вдохновения для основной работы.

Напомним, увидеть экспозицию, в которую вошло 70 фоторабот, Рустема Хайруллина, можно по 6 августа.

Рустем Хайруллин – победитель конкурса фотографий «Вода России», международного конкурса «Фотопризер», конкурса 35AWARDS, участник проектов Русского географического общества.