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«Прекрасный доктор и художник»: Шаймиев посетил фотовыставку Рустема Хайруллина
Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев посетил сегодня фотовыставку «Природа. Город. Весна» в Национальной художественной галерее «Хазинэ». Экскурсию для него провел автор экспозиции Рустем Хайруллин. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Шаймиев отметил, что эта выставка раскрывает Хайруллина, известного в качестве врача и генерального директора Межрегионального клинико-диагностического центра, в новой ипостаси.
«Талантливый человек во многом талантлив. Тому пример Рустем Хайруллин — прекрасный доктор и тонкий, глубоко видящий художник», — отметил он и заявил, что считает выставку восхитительной.
Рустем Хайруллин провел гостя по выставке и рассказал ему об истории создания работ, о съемках разных точках Татарстана, России и мира. Автор признался, что увлечение фотографией стало для него возможностью выразить себя и получить заряд вдохновения для основной работы.
Напомним, увидеть экспозицию, в которую вошло 70 фоторабот, Рустема Хайруллина, можно по 6 августа.
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