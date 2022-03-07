Прекрасную половину Челнов поздравили с наступающим 8 Марта

В преддверии празднования Международного женского дня во Дворце культуры «Энергетик» состоялся праздничный концерт. Торжественное мероприятие прошло при участии ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, врачей, педагогов, многодетных матерей. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Гостей праздника поздравил руководитель исполкома Фарид Салахов: «Дорогие женщины! Вы являетесь нашим неиссякаемым источником силы и вдохновения. Вы делаете нашу жизнь яркой, полноценной и гармоничной, наполненной смыслом и содержанием. Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых дней. Пусть ваши близкие не огорчают вас, дети радуют своими успехами, а мужчины — вниманием», — сказал он.

На сцену вышли лучшие творческие коллективы города и артисты города. Гостей праздника поздравили Леонид Скороходов, Александр Петренко, Ильшат Хамадеев, Федор Кузнецов, Эдуард Валеев и другие артисты.

Праздник также украсили выступления театра танца «Булгары», хореографического ансамбля танца «Татарстан», народного ансамбля танца «Бисеринки», народного театра песни «Мизгел», инструментального ансамбля «Старый город» и солисты Дворца культуры «Энергетик» и другие.