«Прекрасно владеет ситуацией в республике»: почему арбитраж в РТ доверили Гильмутдинову

Коллективу Арбитражного суда Татарстана сегодня официально представили нового руководителя – Виталия Гильмутдинова. Он был назначен на эту должность указом Президента РФ Владимира Путина 14 ноября. Чем до этого занимался Гильмутдинов и какие задачи будет решать сейчас – в материале «Татар-информа».





Юрий Иваненко поблагодарил Раиса республики Рустама Минниханова за внимательное отношение к органам судебной власти, за помощь и взаимодействие

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Будем работать во благо нашей страны»

Виталий Гильмутдинов 21 год работает в юридической сфере, из них 14 лет занимает должность судьи, рассказал коллективу заместитель председателя Верховного суда РФ Юрий Иваненко.

По его словам, ранее новый председатель Арбитражного суда Татарстана проявил себя очень грамотным специалистом. «Именно опыт работы, знания и умения, которые он продемонстрировал, занимая различные должности, в том числе позволили Верховному суду РФ смело согласовать его кандидатуру для назначения на столь высокую должность. Мы уверены, что Виталий Ринатович грамотно организует работу Арбитражного суда и будет правильно взаимодействовать с органами государственной власти, в том числе Татарстана», – заявил он.

Иваненко также поблагодарил Раиса республики Рустама Минниханова за внимательное отношение к органам судебной власти, за помощь и взаимодействие.

Минниханов в свою очередь выразил благодарность Верховному суду РФ и Президенту России Владимиру Путину за выбор этой кандидатуры на пост председателя Арбитражного суда РТ.

«Это профессионал. Прекрасно владеет ситуацией в республике. Татарстан – экономически развитый регион России. И, конечно, экономические вопросы здесь очень важны», – подчеркнул он.

Рустам Минниханов: «Это профессионал. Прекрасно владеет ситуацией в республике» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гильмутдинову Раис РТ пожелал плодотворной работы. «Коллектив у вас сплоченный, профессиональный. Уверен, что в вашей работе не будет никаких нареканий со стороны Верховного суда. Будем работать во благо нашей страны», – отметил он.

До назначения в Татарстан был судьей Арбитражного суда Поволжского округа

Кто же такой Виталий Гильмутдинов? Он родился 20 октября 1981 года в Оренбурге. В 2003 году окончил Оренбургский институт (филиал) Московской государственной юридической академии.

Свою профессиональную деятельность начал в 2003 году в качестве ведущего специалиста, а затем главного специалиста юридического отдела Управления Федерального казначейства по Оренбургской области. В 2005 году стал помощником судьи Ленинского районного суда Оренбурга.

До 2010 года был ведущим специалистом, главным специалистом юридического отдела, заместителем начальника юридического отдела Управления Федерального казначейства по Оренбургской области.

Раис РТ пожелал Виталию Гильмутдинову плодотворной работы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2010 году стал судьей Арбитражного суда Оренбургской области, а в 2018-м – 6 лет назад – судьей Арбитражного суда Поволжского округа. Отметим, что эта инстанция также находится в Казани, так что регион действительно хорошо должен быть знаком новому руководителю арбитража РТ.

В ноябре 2024 года назначен председателем Арбитражного суда Татарстана. На этом посту он сменил Максима Боровкова, который работал в этой должности с 2016 года и сложил полномочия в августе 2024-го.

В июле кандидатура Гильмутдинова на эту должность была одобрена Высшей квалификационной коллегией судей РФ. На нее сначала также претендовали Максим Боровков и заместитель председателя Арбитражного суда Милена Исхакова, но потом они сняли свои кандидатуры.

Гильмутдинов – кандидат юридических наук. В 2007 году он защитил диссертацию на тему «Особенности правового регулирования служебной деятельности на государственных должностях Российской Федерации». У него третий квалификационный класс судьи.

По информации оренбургских СМИ, новый председатель Арбитражного суда РТ – сын бывшего главного федерального инспектора по Оренбургской области Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Рината Гильмутдинова, который ушел на пенсию в 2022 году.

Денис Плотников: «Он обладает хорошими организаторскими способностями, проявил внимание и уважение к коллективу» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Обладает хорошими организаторскими способностями»

Виталий Гильмутдинов прошел хорошую школу, за время своей работы зарекомендовал себя высокопрофессиональным специалистом, показал качественное рассмотрение дел, сказал председатель Арбитражного суда Поволжского округа Денис Плотников.

«Он обладает хорошими организаторскими способностями, проявил внимание и уважение к коллективу. Получил опыт работы и в полной мере сможет проявить свои навыки в Арбитражном суде РТ», – подчеркнул он.

Последние несколько лет арбитражные суды сталкиваются с повышенной нагрузкой. В частности, она составляет 170–180 дел на судью в месяц, а в некоторых судах даже превышает 200 дел, констатировал Плотников.

«Усложняются споры. Все это ложится на плечи судей. В таком динамично развивающемся регионе, как Татарстан, есть особое требование к судебной власти. Общество ждет от нас защиты собственности, соблюдение баланса публичного и частного интересов. Соответственно, высокие требования предъявляются к судьям. В этих условиях очень важна роль руководителя. А Виталий Ринатович прошел школу во всех судебных инстанциях, прекрасно понимает работу судьи и суда», – заметил председатель Арбитражного суда Поволжского округа.

Виктор Романов: «Арбитражный суд РТ под руководством Виталия Ринатовича, как и прежде, будет занимать самое достойное место среди арбитражных судов Поволжского округа» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Задачи по своевременному и справедливому рассмотрению дел будут достигнуты»

Коллектив Арбитражного суда Татарстана обрел нового опытного руководителя, заявил председатель Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Виктор Романов.

«Нет сомнений, что Арбитражный суд РТ под руководством Виталия Ринатовича, как и прежде, будет занимать самое достойное место среди арбитражных судов Поволжского округа и демонстрировать повышенное качество в своей работе», – отметил он.

Главный федеральный инспектор по Татарстану Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Виктор Демидов уверен, что новый руководитель оправдает доверие, которое ему оказал глава государства.

Виктор Демидов уверен, что новый руководитель оправдает доверие, которое ему оказал глава государства Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нет сомнений, что под вашим руководством Арбитражный суд Татарстана будет строить свою работу в строгом соответствии с конституционными принципами верховенства права, которые зафиксированы в Конституции России», – сказал он.

Гильмутдинов признался, что в полной мере осознает ответственность, занимая должность председателя Арбитражного суда РТ.

«Благодаря в том числе заслуге Раиса Татарстана республика входит в топ лидеров по финансово-экономическим показателям. Это достаточно сильный хозяйствующий субъект. А такому региону нужен сильный арбитраж. Уверен, что задачи, которые ставит Верховный суд РФ по своевременному и справедливому рассмотрению дел, будут достигнуты», – подчеркнул он.