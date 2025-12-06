«Прекрасно, что соревнования проходят в Казани»: в «КАИ ОЛИМП» состоялся турнир по дзюдо

Фото: Салават Камалетдинов, "Татар-Информ"

На базе культурно-спортивного комплекса «КАИ ОЛИМП» и КНИТУ-КАИ состоялся XVII Всероссийский турнир по дзюдо среди студентов, посвященный памяти героев боевой комсомольской дружины КАИ.

На соревнованиях принимали участие спортсмены с разных регионов Российской Федерации.

«Добрый день, дорогие гости, ветераны, тренеры, спортсмены. Рад приветствовать вас здесь. От имени министерства спорта республики Татарстан хочу поприветствовать вас здесь. Я хочу пожелать, чтобы характер, стойкость, подготовка, мастерство, которые в вас вселяли тренеры, вы показали сегодня. Я желаю вам только успехов, в добрый путь!», – поприветствовал участников соревнований директор ГАУ «Центр спортивной подготовки» Министерства спорта Республики Татарстан Альберт Багаутдинов.

Кроме того, среди почетных гостей турнира был также чемпион Олимпийских игр в Лондоне (2012), чемпион мира Тагир Хайбулаев.

«Приятно видеть столько участников на этих соревнованиях. Прекрасно, что соревнования проходят в Казани. Этот город давно показал, что может принимать турниры у себя любого уровня. Приятно видеть столько спортсменов. Я желаю вам проявить ваши лучшие качества. И желаю, конечно, победы во всем: в жизни и спорте», – отметил Хайбулаев.