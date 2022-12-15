Прекрасная и загадочная: Эдуард Хайруллин рассказал о башне Сююмбикэ

Об истории и архитектуре одной из самых известных достопримечательностей Казани — башни Сююмбике — рассказал заместитель руководителя Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин на своем YouTube-канале «Новая Тартария».

«Невообразимо прекрасная и загадочно непостижимая. Скажу честно — я долго к ней подступался. Но нет ответа на три главных вопроса: кто, когда и зачем ее построил? Ни даты, ни сметы, ни заказчика, ни застройщика — ни одного документа», — отмечает ведущий.

До самого главного «дозорного стакана» Хайруллин отсчитал 186 ступенек, попутно преоделевая каждый ярус и коротко рассказывая о них. Дальше остаются последние шесть ступенек, «выше только звезды», отмечает рассказчик.