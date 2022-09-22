Преграды детям в междоусобной войне: родители татарстанских стрелков выступили против ССР

Сегодня на стрелковом комплексе «Свияга» родители спортсменов, занимающихся стрелковым спортом, по своей инициативе встретились с журналистами и обозначили свою позицию из-за не вызова татарстанскиз стрелков в сборную России. Ранее «ТИ-Спорт» подробно разбирался в скандальной ситуации.

На сегодняшнюю встречу приехали родители стрелков даже из Новосибирска. Игорь Мамкин, отец стрелка Геннадия, отметил разные возможности родителей.

«Сын член сборной России с 16 года, неоднократный призер Кубков мира в упражнении трап. Потому что наши стрелки приезжали на соревнования, заранее утвержденные единым календарным планом Минспорта РФ. Все законопослушные федерации, включая нашу подчиняются этим планам. В Тетюшах мы провели первый в истории страны командный чемпионат страны, на «Свияге» Спартакиаду, на которой мой сын стал победителем. Это легитимное мероприятие. В это же время Стрелковый союз России параллельно проводил открытые Кубки страны. Ставя преграды нашим детям в какой-то междоусобной борьбе. У кого-то сегодня есть собственные ружья, финансовые возможности ездить на соревнования, У наших детей таких возможностей нет, но они по праву и закону отобрались на Финал Кубка РФ. Мне кажется всем становится понятным, что наши ребята имеют право быть в сборной», – заявил Мамкин

Также он назвал татарстанских стрелков заложниками ситуации.

«Я говорю от лица всех родителей, мы оказались заложниками этой ситуации. Мы не понимаем этого, хотим разобраться, для чего вообще работает ССР, почему он не думает о простых истинах, мы оказались заложниками этой непонятной политики. Наше поколение воспитано в духе уважения правил, в положении о соревнованиях написано — популяризация спорта, в этом духе, честно и воспитываем своих детей. Да, понятно, что стрельба не медийный вид спорта по сравнению с биатлоном и лыжными гонками. Но где призовые в стрельбе?»

Кирилл Багров был в основном составе юниорской сборной России и хорошо понимает, что оказался сейчас вне сборной. «Ситуация показывает, что в следующем году многие стрелки из Татарстана не будут в сборной», – заявил он.

Сергей Демин, директор РСШОР по стендовой стрельбе, четко дал понять, что правда на стороне татарстанских стрелков.

«Я не знаю, как правильно назвать эту ситуацию, конфликт — не конфликт. Мы всю жизнь занимаемся спортом. Мы и наши спортсмены не особо политичны, но в нынешней ситуации мы поддерживаем Специальную военную операция. У нас не было и нет никаких желаний разбираться с ССР. Под эгидой Минспорта РФ мы провели и поучаствовали этом сезоне во всех календарных соревнованиях Министерства, что и было положено по закону. Других вариантов у нас не было.

В итоге общественная организация ССР, с которым долгие годы у нас были хорошие, ровные отношения, решила что наши спортсмены не на тех соревнованиях выступали. И поэтому в финал Кубка России, который должен был пройти у нас на «Свияге», по каким-то причинам не попали стрелки из РТ. Хотя если принять во внимание результаты соревнований, прошедших по календарному плану Минспорта, у нас бы отобралось 27 спортсменов. Мы посчитали это несправедливым, так же посчитало и Министерство спорта РТ, которое написало письмо с отказом от проведения у нас этих соревнований. А мы вот уже одиннадцатый год тратим немалые средства на содержание комплекса «Свияга» и проведения соревнований, вполне сопоставимые с расходами ССР. В нашей школе пулевой и стендовой стрельбой занимаются 500 человек», – заявил Демин.

Также он не скрывает удовлетворения от выступлений наших стрелков.

«Всероссийскую Спартакиаду с большим преимуществом выиграла сборная Татарстана, завоевав 7 медалей. Это очень большой успех для нашей республики. Я доволен нашими спортсменами».