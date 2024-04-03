«Преемственность поколений»: Рустам Ямалеев провел в Нижнекамске ифтар для молодежи

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске провели совместный ифтар с участием московских гостей и местной молодежи. Дружное застолье организовал Рустам Ямалеев, который сейчас является президентом Национального конгресса татар и тюркских народов города Москвы.

За одним столом собрались представители разных поколений и профессий, всего 60 человек. Много было студентов, перед которыми сейчас стоит миссия сохранения татарского языка и культуры. По мнению организатора этого ифтара, такие встречи являются хорошим воспитательным мероприятием.

«Татарская культура неотъемлема от мусульманства. И татарский язык был сохранен за счет мусульманства нашими хазратами, нашими священнослужителями», — поделился своим мнением Ямалеев.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сам Рустам Ямалеев — выходец из Нижнекамска, сейчас приезжает сюда в гости. Много лет он занимается объединением татар и помощью землякам в Москве.

«Как сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов, татарский язык держится на энтузиастах. На них держится татарский язык. Мы его сохраним и передадим будущим поколениям», — заявил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске много энтузиастов, готовых делать всё для сохранения родной культуры. Год назад здесь начал работать Закамский филиал национального конгресса татар и тюркских народов.

Эта организация в Нижнекамске состоит исключительно из молодежи, а ее председателем стал Дауд Хабибуллин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«В мае будет год, как мы начали активно работать, молодежи только прибавилось. У них появился интерес участвовать в молодежных конкурсах. Если раньше участников было мало, то благодаря работе Всемирного конгресса их прибавилось», — сказал Дауд Хабибуллин.

Ифтар — это в первую очередь духовное мероприятие. Собравшиеся прочитали молитву. Хазрат рассказал гостям об особенностях Рамадана, о пользе уразы, не обошлось и без проповеди. Инициаторы уверены, что такие совместные встречи разных поколений нужно проводить чаще, в этом и состоит преемственность поколений.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой