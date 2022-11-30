Преемник Бердыева или курс на омоложение: почему Уткульбаев будет новым тренером «Рубина»

Как стало известно «ТИ-Спорт», главным тренером «Рубина» станет Юрий Уткульбаев. 52-летний специалист справился с поставленной задачей, выиграл оба заключительных матча в летне-осенней части Первой лиги и окончательно избавился от приставки «и. о.». Почему выбор пал на коренного казанца и что ждет клуб после его назначения – в материале «ТИ-Спорт».

Юрий Уткульбаев давно претендовал на роль наставника «Рубина» и на протяжении всей карьеры ходил вокруг да около нее Фото: rubin-kazan.ru

Уткульбаев – новый главный тренер «Рубина»

После отставки с поста главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого исполняющим обязанности был назначен хорошо известный татарстанским болельщикам Юрий Уткульбаев. 52-летний специалист давно претендовал на роль наставника «Рубина» и на протяжении всей карьеры ходил вокруг да около нее. Однако получил эту возможность лишь сейчас.

По информации «ТИ-Спорт», руководство казанского клуба высоко оценило работу Уткульбаева в двух заключительных матчах летне-осенней части Первой лиги. Так, в обеих играх под руководством специалиста казанцы одержали победы: 2:0 над «Нефтехимиком» и 2:1 над «Уфой» – и ушли на зимний перерыв на третьем месте в чемпионате. Теперь с Уткульбаевым будет подписан полноценный контракт, о деталях которого на данный момент не сообщается.

Вариант с выбором Уткульбаева обусловлен стабильностью: команда после его назначения заиграла и начала побеждать, болельщики стали намного лояльнее и менее критичны к футболистам, а сам специалист производит впечатление тренера, готового постоять за своих игроков, а не критикующего их на пресс-конференциях.

«Считаю, что команда боеспособная и готова выполнять большие задачи», – сказал Уткульбаев после победы над «Нефтехимиком». Коротко и емко – никаких оправданий по поводу силы состава и сравнений с Килианом Мбаппе.

Судя по словам тренера, его вполне устраивает имеющийся состав команды, а руководство сделает всё, чтобы сохранить основной костяк как минимум на полгода Фото: rubin-kazan.ru

Что будет с командой?

Главная задача «Рубина» здесь и сейчас – выйти в Премьер-лигу. До конца чемпионата осталось всего 14 игр. Не так много, учитывая, что прошло уже 20, а конкурентов за четыре вакантные путевки как минимум шесть, а то и больше. Серьезные сдвиги в команде могут породить непредсказуемые последствия. Так, например, было в начале этого сезона, когда состав фактически был собран по новой и для притирки игрокам пришлось отыграть вместе почти полсезона.

Потому и назначения на пост главного тренера кого-то извне пусть и обсуждались, но были отброшены сразу после двух побед Уткульбаева. Специалист уже успел поработать с командой на протяжении почти трех недель, а сами футболисты к его методикам так или иначе привыкли. Сейчас очевидно, что ждать зимой серьезных перестроек в составе «Рубина» не стоит.

Судя по словам тренера, его вполне устраивает имеющийся состав команды, а руководство сделает всё, чтобы сохранить основной костяк как минимум на полгода, дабы спокойно и без всяких рисков решить задачу по возвращению в Премьер-лигу.

«Задача на концовку сезона? Ну а вы сами как думаете? Конечно, мы к этому и стремимся – выигрывать в каждом матче и быть как можно выше», – сказал Уткульбаев после победы над «Уфой».

Единственный, кто при Слуцком более-менее играл в основе, – это Ленар Фаттахов. Да и тот, скорее, получал шансы лишь потому, что того требовал лимит на молодых игроков в составе Фото: rubin-kazan.ru

Что будет с клубом?

Однако помимо банальной задачи по возвращению в Премьер-лигу назначение Уткульбаева может носить более глобальный характер. Не секрет, что 52-летний уроженец Казани является чуть ли не одним из главных патриотов татарстанского футбола. За свою карьеру он успел поработать в трех главных клубах республики: «Рубине», «Нефтехимике» и «КАМАЗе», а в казанском клубе и вовсе на протяжении почти 20 лет трудился на благо детско-юношеских команд. Специалиста, который лучше знает всю подноготную республиканского футбола, на роль наставника главной команды Татарстана попросту не найти.

Даже с вылетом в Первую лигу «Рубин» напрочь не подпускал своих воспитанников к основной команде. Хотя казалось бы: «Когда, если не сейчас?» Единственный, кто при Слуцком более-менее играл в основе, – это Ленар Фаттахов. Да и тот, скорее, получал шансы лишь потому, что того требовал лимит на молодых игроков в составе. В подготовке молодых игроков к основной команде не было никакой системности.

При этом нельзя говорить о том, что проблема в Академии или в уровне игроков, ею выпускаемых. Прямо сейчас за один лишь «Нижний Новгород» в Премьер-лиге выступают сразу три воспитанника «Рубина». А один из них, Илья Агапов, коренной казанец, в ноябре получил вызов в сборную России. Зато год назад «Рубин» отказался от 20-летнего футболиста и не стал продлевать с ним контракт. При Слуцком клуб также лишился другого талантливого воспитанника – Даниила Степанова. Оба не получили в «Рубине» ни одного шанса. И таких примеров масса. Есть уверенность, что при Уткульбаеве таких моментов будет намного меньше.

Константин Нижегородов, который за полтора года лишь дважды вышел в основе в матче чемпионата, получил сразу два шанса при Уткульбаеве, а в матче с «Нефтехимиком» и вовсе забил гол Фото: rubin-kazan.ru

Преемник Бердыева и прагматичные 4-4-2

Тем более что уже по двум играм можно оценить специфичный подход тренера к комплектованию состава. Константин Нижегородов, который за полтора года лишь дважды вышел в основе в матче чемпионата, получил сразу два шанса в основном составе при Уткульбаеве, а в матче с «Нефтехимиком» и вовсе забил гол.

«Все игроки, которые находятся у нас в обойме, имеют шанс выйти на поле. Я посчитал нужным в этой игре выпустить Нижегородова, и я считаю, что он с небольшими помарками сыграл хороший, качественный матч», – прокомментировал в «Уфе» дебют 20-летнего защитника главный тренер команды.

Что касается игры, то Уткульбаева привыкли сравнивать с Курбаном Бердыевым, а кто-то и вовсе называет его преемником туркменского специалиста. Классические 4-4-2 и прагматичный футбол с 40-50 процентами владения мячом, может, кому-то и не нравятся, но лишь до тех пор, пока они не дают результата. Тем более что так называемый атакующий футбол Слуцкого, как ни странно, приносил куда меньше моментов у чужих ворот. В одной только игре с «Нефтехимиком» казанцы с Уткульбаевым на тренерском мостике могли забивать 5-6 голов.

Безусловно, назначение Уткульбаева может и не дать результата. В футболе возможно всё. Но на данный момент оснований для этого не видно.

Азат Кашапов