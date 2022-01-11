«Введение QR-кодов не отпугнуло»: загрузка отелей Татарстана на Новый год достигла 90%

Путешествие в резиденцию Кыш Бабая или выбор новеньких кукморских валенок? Какой досуг в новогодние праздники предпочли татарстанцы и почему районы Татарстана все активнее притягивают туристов со всей России, рассказали сегодня в Доме Правительства РТ.

Новогодние каникулы в республике прошли куда более насыщенно в сравнении с прошлым годом

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Мы научились принимать гостей, минимизировав риски распространения коронавируса»

Как сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, новогодние каникулы в республике прошли куда более насыщенно в сравнении с прошлым годом.

По ее словам, за время каникул все культурные площадки в Татарстане, отведенные для празднования Нового года, были задействованы в полном объеме. Объем туристического потока в праздники составил около 140 тыс. человек за 10 дней.

По статистике, наиболее лакомыми местами для туристов, как обычно, стали территория Казанского Кремля, остров-град Свияжск, Елабуга, Великий Болгар и Чистополь. Особенной популярностью пользовалась резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы. Арский район, где расположена резиденция, уже традиционно становится местом притяжения туристов. За время минувших каникул площадка приняла 3 тыс. посетителей. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос.

«Это связано с тем, что в новых условиях мы научились принимать гостей, минимизировав риски распространения коронавирусной инфекции», – отметила Фазлеева.

Лейла Фазлеева: «За время каникул все культурные площадки в Татарстане, отведенные для празднования Нового года, были задействованы в полном объеме» Фото: tatarstan.ru

Отметим, что резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы в 2020 году выиграла грант Ростуризма. За счет федеральных средств обновлена входная группа, для змея Аждаха построена новая скала, открыт новый праздничный сарай-шатер, в котором можно попробовать вкусный чай с блинами. Оформлены новые селфи-точки и интерьер опочивальни зимнего волшебника.

«До Нового года в резиденцию обычно приезжает 70% детей и только 30% взрослых, а после 1 января пропорция меняется с точностью до наоборот», – заметила зампредседателя Госкомитета РТ по туризму Айгуль Балахонцева.

«Кукморские валенки» и «Свет Вифлеемской звезды» стали брендами территорий

Большой вклад в увеличение турпотока внесла обширная и разнообразная культурная программа, проведенная в учреждениях культуры. По словам первого замминистра культуры РТ Юлии Адгамовой, муниципальные культурно-досуговые учреждения культуры посетило более 440 тыс. человек. Некоторые программы прошли в парковых зонах.

«Проведение мероприятий не только в помещениях, но и на улицах позволяет предложить нашим жителям и гостям наиболее интересный и разнообразный семейный досуг» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Проведение мероприятий не только в помещениях, но и на улицах позволяет предложить нашим жителям и гостям наиболее интересный и разнообразный семейный досуг», – подчеркнула Адгамова.

За 10 дней только в театрах прошло 339 мероприятий, которые посетили почти 70 тыс. человек. Особой популярностью пользовались музеи и музеи-заповедники Татарстана, которые провели в совокупности почти тысячу мероприятий, частью которых стало более 221 тыс. человек.

«Некоторые традиционные мероприятия за время своего существования стали брендами территорий, на которых они проходят. К примеру, Межрегиональный фестиваль-ярмарка народного творчества “Кукморские валенки” в Кукморском районе или рождественский фестиваль “Свет Вифлеемской звезды” в Зеленодольске. Отрадно наблюдать увеличение показателя количества их посещений», – заметила первый заместитель министра культуры РТ.

При этом доступ туристами мест общественного питания и развлекательных учреждений в РТ в каникулярный период был разрешен только при предъявлении QR-кодов. «Введение QR-кодов туристов не отпугнуло», – отметила Лейла Фазлеева.

«Введение QR-кодов туристов не отпугнуло» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Самыми популярными экскурсиями стали «Новогодние елки Казани» и путешествие в Свияжск

Для приема гостей в праздничные дни в республике работали 308 классифицированных гостиниц, хостелов, санаториев и баз отдыха. Загрузка гостиниц с 31 декабря по 2 января составила 79 процентов, а со 2 по 9 января – 90 процентов.

Айгуль Балахонцева напомнила, что 31 декабря стартовала новогодняя чартерная программа туроператора «TUI Россия». За период новогодних каникул программой воспользовались 798 человек.

«Благодаря участию TUI в программе субсидирования воздушных перевозок на внутренних направлениях стоимость туров была снижена на 50%. Хочу отметить, что все рейсы были полностью загружены», – заметила Балахонцева.

Самыми популярными экскурсиями стали «Новогодние елки Казани» и путешествие на остров-град Свияжск Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Она рассказала, что самыми популярными экскурсиями стали «Новогодние елки Казани» и путешествие на остров-град Свияжск. Их доля в общем количестве заказанных дополнительных услуг составила 80%, на втором месте по популярности – экскурсии в резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы, а также посещение Раифского монастыря.

Также Казань за новогодние праздники приняла три чартерных поезда с туристами по программе «Яркие выходные в Поволжье». С 2 по 6 января можно было совершить суперкруиз по столицам Поволжья. Всего столица Татарстана приняла по этой программе 514 человек из городов ПФО: Ижевска, Самары, Ульяновска, Оренбурга, Пензы и Саранска.