Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Предвыборная агитация в СМИ Татарстана начнется завтра, 16 августа, и продлится до 13 сентября – дня тишины. Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на брифинге в общественном пространстве «Точка выбора».

«Завтра у нас наступает агитационный период в средствах массовой информации. Мы ждем дебатов, мы ждем рекламных роликов, мы ждем выступлений кандидатов на телеканалах. Безусловно, в этом есть очень серьезный интерес к избирательной кампании, поскольку на горячей линии на втором месте у нас вопросы «Когда мы увидим кандидатов?», «Где мы можем посмотреть информацию о кандидатах?» – сказал председатель ЦИК РТ.

Ранее состоялась жеребьевка бесплатного эфирного времени, в которой приняли участие три государственных региональных организаций телерадиовещания: филиал ВГТРК ГТРК «Татарстан» (2 телеканала, 1 радиоканал), АО «ТНВ» (1 телеканал и 1 радиоканал), АО «Татмедиа» (2 телеканала и 5 радиоканалов).

В перечень негосударственных СМИ, которые вправе предоставлять на платной основе эфирное время, печатную площадь и площадь в сетевом издании, вошли 6 телеканалов, 15 радиоканалов, 8 периодических печатных изданий, 17 сетевых изданий.

Единый день голосования назначен на 14 сентября. Избирательные участки на всей территории республики будут открыты с 7:00 до 20:00.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

Продолжает работу горячая линия ЦИК Татарстана: +7 (843) 292-84-33. По данным на 15 августа, поступило более 100 звонков.