Предварительный этап Кубка России по волейболу прошел в Сургуте

Фото: пресс-служба ВК «Газпром-Югра»

С 30 августа по 1 сентября сосновоборское «Динамо-ЛО», уфимское «Динамо-Урал», МГТУ из Москвы и «Газпром-Югра» из Сургута боролись друг с другом за выход в следующий этап Кубка России имени Константина Ревы. В итоге путевка в плей-офф турнира досталась команде из Соснового Бора, сообщает издание Ugra-news.ru.

Первый матч 30 августа состоялся между командами МГТУ и «Динамо-ЛО». Волейболисты из Ленинградской области к тому моменту имели в активе две победы и одно поражение в первом туре, прошедшем на их домашней площадке. У их оппонентов из столицы не было ни одной победы, и на этот раз они уступили сосновоборцам со счетом 3:1.

Вечером же первого игрового дня друг с другом встретились «Газпром-Югра» (одна победа до этого) и «Динамо-Урал» (три победы). Исход матча решился в пятом коротком сете — победили сургутцы со счетом 3:2.

«Я думаю, что большим плюсом сегодня были родные стены. Мы были замотивированы на победу, хотели открыть домашние игры ярко. Старались играть на победу. Задачу выполнили. Конечно, могли завершить матч и в третьей партии. Хорошо, что смогли в пятом сете собраться и показать чистую игру», — заявил капитан ВК «Газпром-Югра» Алексей Родичев.

Тридцать первого августа первыми вышли на площадку команды «Динамо-Урал» и МГТУ. Уфимцы минимизировали ошибки и обыграли москвичей в трех партиях.

Затем сыграли друг с другом «Газпром-Югра» и «Динамо-ЛО», причем на площадку тренеры вывели условные вторые составы. Сургутцы сражались ожесточенно, но победили со счетом 3:1 сосновоборцы.

«Я думаю, обе команды сейчас пробуют разные составы: поэтому так и получается, то одна команда ведет, то другая. <...> На данный момент команда еще не на 100% в своей форме — физическая вроде неплохо, но в технике мы немного работали, поэтому надеюсь еще добавим», — признал главный тренер ВК «Динамо-ЛО» Александр Климкин.

Финальный день тура открылся динамовским дерби, итог которого решился лишь в пятом сете. «Динамо-ЛО» взяло верх над «Динамо-Уралом» и вышло на первое место в группе, что дало команде право напрямую продолжить борьбу за главный трофей состязаний.

В последней игре предварительного этапа встретились хозяева площадки и волейболисты из Москвы. Длившаяся 2 часа и 20 минут игра из пяти сетов завершилась победой «Газпрома-Югры». Диагональный сургутцев Виталий Папазов заработал 30 очков.

«В первых двух партиях мы шли на равных, там разрыв минимальный был. По счету, да, мы их проиграли, а вот по факту это две очень близкие к победе партии, в которых нам просто не повезло в конце. Мы руки не опустили и сумели переломить ход партии в нашу пользу», — пояснил он.

Первое место и путевку в плей-офф Кубка России взяли волейболисты «Динамо-ЛО» из Соснового Бора, на второй позиции — «Динамо-Урал» из Уфы, «Газпром-Югра» заняла третье место, МГТУ — на четвертой позиции.