Предварительные бронирования туров из России в Таиланд выросли на 34%

Объем предварительных бронирований поездок из России в Таиланд на четвертый квартал 2026 года и первый квартал 2027 года увеличился на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. Об этом сообщила газета Prachachat Turakij со ссылкой на Туристическое управление Таиланда (ТАТ), передает ТАСС.

Заместитель главы ведомства по туристическим рынкам Европы, Африки, Ближнего Востока и Америки Чиравади Кхунсап отметила, что, несмотря на ряд внешних негативных факторов, интерес к отдыху в Таиланде среди туристов из стран, расположенных на дальних расстояниях, остается высоким.

По ее словам, данные о бронированиях на зимний сезон показывают уверенный рост, причем Россия входит в число лидеров по этому показателю.

В рамках стратегии по дальнейшему увеличению туристического потока ТАТ включило страны СНГ в список приоритетных рынков. Ведомство намерено расширять географию авиасообщения, чтобы привлекать больше путешественников из этих стран.

Вместе с тем перед началом высокого туристического сезона отрасль сталкивается с несколькими трудностями. В ТАТ отметили, что на отдельных маршрутах дорожают авиаперелеты из-за необходимости облетать нестабильные районы Ближнего Востока. Кроме того, растут цены на энергоносители, а конкуренция со стороны других азиатских стран становится острее.

По данным Министерства туризма Таиланда, Россия остается крупнейшим европейским рынком для королевства. В 2025 году страну посетили около 1,9 млн россиян – это стало историческим рекордом. С начала 2026 года в Таиланде побывали почти 1,4 млн российских туристов. По общему числу прибывших путешественников Россия занимает четвертое место, уступая Китаю, Малайзии и Индии.