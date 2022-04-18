Предварительное голосование «Единой России» в Татарстане пройдет в электронном формате

В Татарстане 11 сентября состоятся дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. Предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов пройдет в электронном формате. Об этом рассказала заместитель руководителя исполкома татарстанского отделения партии Светлана Гиниатуллина на заседании президиума регионального политсовета в Казани.

Докладчик отметила, что предварительное голосование является обязательной уставной формой деятельности партии.

«В Нижнекамске 170 тыс. избирателей. Электронное голосование состоится с 23 по 29 мая. В остальных муниципальных образованиях, где численность избирателей менее 50 тыс. человек, предварительное голосование будет проводиться в соответствии с особым порядком его проведения», – подчеркнула она.

По словам Гиниатуллиной, в муниципалитетах с численностью избирателей менее 50 тыс. человек проголосовать за кандидатов смогут только члены партии, список которых будет утвержден организационным комитетом по проведению предварительного голосования.

«Татарстан участвует в пилотном проекте, и голосование на территории республики в муниципальных образованиях с численностью избирателей менее 50 тыс. человек будет проводиться только в форме электронного голосования. Сроки проведения электронного голосования – с 20 по 22 июня», – заметила она.

Гиниатуллина уточнила, что на сегодня в Татарстане 140 свободных округов, «Единая Россия» планирует заместить 112 мандатов.