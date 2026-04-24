Предупреждения о наркотиках появились в книгах Пушкина и Гоголя

Электронные книжные сервисы начали размещать предупреждения о наркотиках рядом с произведениями русских классиков. Такие отметки появились, в частности, на платформе «Литрес», сообщают «Ведомости».

Маркировка затронула книги Александра Пушкина, Николая Гоголя и Антона Чехова. У Пушкина предупреждение появилось в сборнике стихотворений 1814-1836 годов, куда входят как ранние лицейские тексты, так и более поздние произведения.

Аналогичные пометки размещены и у других авторов. У Ивана Тургенева предупреждение стоит на сборнике с произведениями «Ася» и «Отцы и дети». У Антона Чехова маркировка добавлена к книге «Чехов жив», в которую вошли избранные повести и рассказы. У Николая Гоголя отметка появилась в издании «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки».

В пресс-службе «Литрес» сообщили, что сервис изучает ситуацию и проверяет, нет ли ошибок в маркировке контента, и что на это потребуется время.

Ранее, 1 апреля, представители издательской отрасли отмечали сложности с внедрением новых требований. По словам гендиректора издательства «Росмэн» Бориса Кузнецова, разъяснения Минцифры не дали четких критериев возрастной маркировки. В результате часть издательств стала ставить знак «18+» на все книги, где упоминаются наркотики, а также учитывать при расчете цены НДС по ставке 22% вместо льготных 10%.

Источник в одном из крупных издательств подтвердил, что такой подход используется для снижения юридических рисков.

21 апреля также сообщалось, что под аналогичную маркировку могут попасть биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого. Книга о Булгакове входит в серию «Жизнь замечательных людей».

С 1 марта в России начали действовать поправки, вводящие ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков. В перечень, подготовленный Российским книжным союзом, включены не только современные авторы, но и переводы классической литературы, изданные после 1 августа 1990 года, включая произведения Жан-Поля Сартра.