news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 ноября 2025 18:39

Предстоящей ночью в России вновь ожидаются полярные сияния

Читайте нас в
Телеграм
Предстоящей ночью в России вновь ожидаются полярные сияния
Фото: пресс-служба Высокогорского района РТ

В ночь на 13 ноября в России вновь ожидаются яркие полярные сияния. Об этом рассказал научный руководитель обсерватории Ка-Дар Стас Короткий, передает РИА Новости.

«Предстоящей ночью будет еще сильнее геомагнитная буря, а сияния будут ярче и видны южнее. Эти сияния будут как следствие вспышки на Солнце Х5 и выброса, которые произошли днем накануне», – пояснил исследователь.

Наблюдать сияние предыдущей ночью удалось жителям тех территорий, где небо было не закрыто облаками. К сожалению, во многих регионах европейской части России небо не было ясным, констатировал астроном.

На Земле в ночь на 12 ноября началась очень сильная магнитная буря почти максимального уровня G5, вызванная сильнейшей с октября прошлого года вспышкой на Солнце.

В Татарстане северное сияние удалось заснять жителям Высокогорского района республики, о чем сообщал «Татар-информ».

читайте также
На Солнце произошла сильнейшая с октября прошлого года вспышка
На Солнце произошла сильнейшая с октября прошлого года вспышка
На Земле зафиксирована одна из самых мощных магнитных бурь
На Земле зафиксирована одна из самых мощных магнитных бурь
Жители Высокогорского района Татарстана засняли редкое северное сияние
Жители Высокогорского района Татарстана засняли редкое северное сияние
#северное сияние #магнитная буря
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

11 ноября 2025
Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

11 ноября 2025