Предстоящей ночью в России вновь ожидаются полярные сияния

Фото: пресс-служба Высокогорского района РТ

В ночь на 13 ноября в России вновь ожидаются яркие полярные сияния. Об этом рассказал научный руководитель обсерватории Ка-Дар Стас Короткий, передает РИА Новости.

«Предстоящей ночью будет еще сильнее геомагнитная буря, а сияния будут ярче и видны южнее. Эти сияния будут как следствие вспышки на Солнце Х5 и выброса, которые произошли днем накануне», – пояснил исследователь.

Наблюдать сияние предыдущей ночью удалось жителям тех территорий, где небо было не закрыто облаками. К сожалению, во многих регионах европейской части России небо не было ясным, констатировал астроном.

На Земле в ночь на 12 ноября началась очень сильная магнитная буря почти максимального уровня G5, вызванная сильнейшей с октября прошлого года вспышкой на Солнце.

В Татарстане северное сияние удалось заснять жителям Высокогорского района республики, о чем сообщал «Татар-информ».