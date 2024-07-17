«Предстоит обмолотить 1,3 млн га»: в районах РТ начали убирать зерновые культуры

В Татарстане 13 районов приступили к уборке зерновых культур. Уже собрано 22 тыс. тонн зерна при средней урожайности 35 ц/га. Об этом сообщил начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Одними из первых приступили к уборке зерновых культур в Сармановском, Буинском, Алексеевском, Дрожжановском, Алькеевском и Муслюмовском районах», – рассказал спикер.

Всего предстоит обмолотить 1 млн 332 тыс. гектаров зерновых культур, 35 тыс. гектаров кукурузы, 482 тыс. гектаров масличных культур. Сахарную свеклу нужно будет собрать с площади 55 тыс. гектаров, картофель – 4,3 тыс. гектаров, овощи – 1,9 тыс. гектаров.

«В последние дни установилась жаркая погода, которая ускоряет созревание хлебов. Влажность зерна на сегодня составляет от 20 до 40%. Однако есть отдельные участки полей, где влажность 14%», – отметил Садыков.

По его словам, на уборочных работах в этом году будет задействовано 3 366 комбайнов. Их технический потенциал позволяет обмолачивать до 60 тыс. га в сутки.

«Нагрузка на один комбайн немаленькая – 460 га при норме 350 га на один комбайн. В этом году хозяйствами приобретено 50 новых комбайнов», – подчеркнул начальник отдела министерства.

На прошлой неделе прошла проверка техники. Весь уборочный комплекс хорошо подготовлен в Актанышском, Азнакаевском, Атнинском, Буинском, Балтасинском, Высокогорском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Заинском, Муслюмовском, Новошешминском, Тетюшском и Тюлячинском районах, заметил спикер.

«На сегодня перебоев с горюче-смазочными материалами нет», – заключил он.