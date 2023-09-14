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Представлять общественность в Квалификационной коллегии судей РТ будет Сергей Никитин
Представителем общественности в Квалификационной коллегии судей Татарстана назначен Сергей Никитин. Решение было принято на 47-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.
«Кандидатура вносится по предложению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Сергей Никитин уже имеет большой опыт работы в составе Квалификационной коллегии судей республики», — сказала начальник Государственно-правового управления Раиса РТ Лариса Глухова.
Заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Александр Чубаров также положительно охарактеризовал кандидата и предложил поддержать его кандидатуру.
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