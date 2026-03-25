«Представлять интересы страны»: житель Челябинской области заключил контракт в Татарстане
В Альметьевске продолжается набор военнослужащих в Африканский корпус – подразделение Министерства обороны России. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата почти 3 млн рублей, ежемесячное денежное довольствие в командировке составляет от 200 тыс. рублей. Пункты отбора в республике открыты.
Один из новобранцев прибыл в Татарстан из Челябинской области. Решение подписать контракт он принял после общения с друзьями, уже проходящими службу. Ранее молодой человек отслужил срочную службу в Новосибирске.
«Контракт, мне стал интересен континент, африканское направление. Ну, борьба с терроризмом. Защищать интересы Российской Федерации. Даже за ее территорией. Да. Представлять интересы нашей страны на данном континенте», – рассказал он.
К кандидатам предъявляются строгие требования. Для рядового и сержантского состава установлен возраст до 45 лет, для офицеров – до 55. Принимаются только граждане Российской Федерации, не имеющие судимости по тяжким статьям. Обязательны соответствующее образование, годность к военной службе и устойчивость к жаркому климату.
После отбора кандидаты направляются на подготовку. Боевое слаживание длится от одного до трех месяцев. За это время военнослужащие проходят необходимую подготовку перед отправкой. Командировки в Африканский корпус составляют от шести месяцев, после чего предоставляется отпуск.
В задачи подразделения входят обучение иностранных военных формирований, обеспечение охраны первых лиц государств и участие в контртеррористических операциях.
В Татарстане вступить в Африканский корпус можно в действующих пунктах отбора: Казань, ул. Сибирский тракт, 20; Набережные Челны, пр. Сююмбике, 43.
Материал подготовлен при участии Эльвиры Шакировой.