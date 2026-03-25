«Представлять интересы страны»: житель Челябинской области заключил контракт в Татарстане

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

В Альметьевске продолжается набор военнослужащих в Африканский корпус – подразделение Министерства обороны России. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата почти 3 млн рублей, ежемесячное денежное довольствие в командировке составляет от 200 тыс. рублей. Пункты отбора в республике открыты.

Один из новобранцев прибыл в Татарстан из Челябинской области. Решение подписать контракт он принял после общения с друзьями, уже проходящими службу. Ранее молодой человек отслужил срочную службу в Новосибирске.

«Контракт, мне стал интересен континент, африканское направление. Ну, борьба с терроризмом. Защищать интересы Российской Федерации. Даже за ее территорией. Да. Представлять интересы нашей страны на данном континенте», – рассказал он.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

К кандидатам предъявляются строгие требования. Для рядового и сержантского состава установлен возраст до 45 лет, для офицеров – до 55. Принимаются только граждане Российской Федерации, не имеющие судимости по тяжким статьям. Обязательны соответствующее образование, годность к военной службе и устойчивость к жаркому климату.

После отбора кандидаты направляются на подготовку. Боевое слаживание длится от одного до трех месяцев. За это время военнослужащие проходят необходимую подготовку перед отправкой. Командировки в Африканский корпус составляют от шести месяцев, после чего предоставляется отпуск.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

В задачи подразделения входят обучение иностранных военных формирований, обеспечение охраны первых лиц государств и участие в контртеррористических операциях.

В Татарстане вступить в Африканский корпус можно в действующих пунктах отбора: Казань, ул. Сибирский тракт, 20; Набережные Челны, пр. Сююмбике, 43.

(843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117. Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru . Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.Жителям других регионов нужно позвонить по номеруили по межрегиональному номеру кол-центра