Представленные на выставке-форуме «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей

Автор: Алексей Никольский Источник: Фотохост-агентство РИА Новости

Представленные на международной выставке-форуме «Россия», открывшейся 4 ноября на ВДНХ, достижения вызывают гордость у 97% людей, посетивших ее. Об этом свидетельствуют представленные сегодня результаты совместного исследования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), НИУ «Высшая школа экономики» и Института социального маркетинга «ИНСОМАР».

Презентация социологических данных состоялась в ходе открытия студии Экспертного института социальных исследований на площадке выставки-форума «Россия».

Автор: Алексей Никольский Источник: Фотохост-агентство РИА Новости

Из опроса, проведенного Высшей школой экономики, следует, что наиболее часто россияне после посещения выставки испытывают такие эмоции, как гордость, радость, удивление, восторг и интерес. В частности, по информации социологов, 97% респондентов заявили, что испытывают гордость за представленные на выставке «Россия» достижения. Кроме того, в 93% опрошенных выставка вселяет уверенность и веру в будущее.

Помимо прочего, выставка формирует образ будущего в глазах россиян, демонстрирует уверенные позиции России в технологическом развитии. Респонденты утверждают, что сегодня сложное и непростое время и что после посещения форума у них появляется уверенность — страна движется в правильном направлении.

«Выставка — возможность для каждого посмотреть на себя и страну со стороны, в онлайн-режиме увидеть наличествующие результаты развития. Уверенность и гордость — это хороший фундамент для размышлений о будущего и его проектирования», — убежден руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Кроме того, большинство респондентов, 91%, узнали что-то новое в ходе посещения выставки «Россия». Вместе с тем 87% опрошенных отметили высокое качество мероприятий выставки.

Иван Груздев Автор: Алексей Никольский Источник: Фотохост-агентство РИА Новости

«85% отметили, что им очень понравилось содержание выставки. Должен сказать, что мы с коллегами из ВШЭ проводим много разных опросов на разных мероприятиях, и, наверно, это первый раз, когда я вижу такую цифру», — сказал в свою очередь директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов, директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев.

Те же 85% респондентов рекомендуют посетить выставку другим людям. Более 14% опрошенных уже посетили выставку повторно. По мнению экспертов, выставка «Россия» стала заметным событием в политической и культурной жизни страны, а организаторам удалось добиться неформальной популярности мероприятия.

Значительная часть потока посетителей идет туда по рекомендациям знакомых и родственников. По оценке респондентов, государство с помощью этого мероприятия дало возможность каждому региону представить свои достижения, заявить и напомнить о себе.

«Выставка „Россия“, она живет именно на уровне обыденного языка и на уровне обыденных практик, то есть в этом смысле для людей это очень важное событие… Очень высокая осведомленность, очень высокий интерес к этому мероприятию. Люди находят здесь ответ по поводу образа будущего», — уверен директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

Виктор Потуремский Автор: Алексей Никольский Источник: Фотохост-агентство РИА Новости

Посещение выставки позволяет увидеть возможности для самореализации молодежи в России, полагают 93% респондентов.

«Здесь очень много интересного для детей, школьников, молодежи. Активности и мероприятия разные, и каждый ребенок, подросток или молодой человек, пришедший на выставку, может почувствовать себя не просто посетителем, а важным гостем. И я думаю, что они все видят возможность личной самореализации», — поделилась своим пониманием ситуации исполнительный директор ЭИСИ, член Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Анна Федулкина.

Студия ЭИСИ на площадке международной выставки-форума «Россия» должна стать точкой сборки экспертизы по событийному ряду выставки и общественно-политической повестки в целом. Ведущие российские политологи, социологи, общественные деятели и журналисты будут регулярно собираться здесь, чтобы в формате живого диалога анализировать смысловое поле выставки и важные события в жизни страны. Эта площадка находится на втором этаже 75-го павильона ВДНХ, где представлены экспозиции всех регионов России.