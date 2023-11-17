Представлен эскиз современной «Оранжереи» казанского зоопарка

комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия

В Комитете по охране объектов культурного наследия РТ представили эскиз современного вида оранжереи казанского зооботсада. Напомним, старинное здание хотят реставрировать.

По данным пресс-службы комитета, причина реставрации – естественный прирост редких растений.

В комитете представили современные концепции фасадных и планировочных решений на объекте и обсудили проектирование с учетом имеющихся ограничений.

Отметим, что казанский ботанический сад – один из старейших в России. Оранжерею, где есть пять залов, строили с 1834 по 1836 годы. Сейчас она включена в единый госреестр объектов культурного наследия.