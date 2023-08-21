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Представившись трейдерами, аферисты обманули жительниц Зеленодольска на 200 тысяч рублей
Порядка 90 тысяч рублей лишилась 51-летняя жительница Зеленодольска, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Жензина рассказала, что нашла в сети рекламу о возможности дополнительного заработка. По наводке трейдеров она скачала приложение и начала вносить на платформу деньги. Чтобы увеличить прибыль, трейдер посоветовал ей взять кредит в полмиллиона рублей. Тогда женщина захотела вывести средства, но счета ее оказались замороженными.
Еще одна 50-летняя жительница города, которая также попалась на уловку с инвестициями и легкими деньгами, отдала аферистам 100 тысяч рублей.
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