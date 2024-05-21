Представившись руководителем, аферист выманил у учительницы из Чистополя почти миллион

В Чистополе 55-летняя преподавательница стала жертвой мошенников, использовавших схему «Сообщение от имени руководителя». Ей пришло сообщение якобы от ее начальника о том, что ею интересуются правоохранители. В сообщении был указан номер для связи, рассказали в пресс-службе МВД России по РТ.

Женщина сама позвонила по этому номеру. Мошенники убедили ее, что с ее счета пытаются перевести деньги, и для их сохранности необходимо срочно перевести все средства на «безопасный счет».

Преподавательница установила указанное злоумышленниками приложение и перевела 845 000 рублей на счет, указанный злоумышленниками. После этого они прекратили выходить на связь.

Пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. МВД Татарстана предупреждает о подобных схемах мошенничества и рекомендует гражданам перепроверять информацию, поступающую якобы от руководства.