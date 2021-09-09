Представителям Крыма презентовали татарстанскую модель развития бадминтона

Перспективы развития бадминтона в Крыму на основе татарстанской модели и вопросы взаимодействия регионов обсуждались на встрече председателя Счетной палаты РТ и набсовета Федерации бадминтона РТ Алексея Демидова с главой Минспорта Крыма Ольгой Тарубаровой. Делегация посетила республику в связи с форумом «Россия — спортивная держава» в Казани.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы популяризации данного вида спорта, возможность обмена опытом и проведения совместных сборов.

Ольге Тарубаровой презентовали макет Центра бадминтона, строительство которого начнется в следующем году. По словам Алексея Демидова, по решению Президента Татарстана Рустама Минниханова подобные спортивные учреждения будут возводиться и в других районах Татарстана.