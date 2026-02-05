Вероника Никишина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Представительство Российского экспортного центра заработает в Татарстане со следующей недели. Об этом рассказала генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, общаясь с журналистами на Всероссийской конференции «Сделано в России. Выбирают в мире».

«Несколько месяцев назад мы зарегистрировали представительство. Буквально вчера прошло согласование его руководителя Раисом Татарстана», – сообщила Никишина.

Она пояснила, что завтра подпишет приказ о назначении руководителя представительства Российского экспортного центра в Татарстане.

«Со следующей недели это будет уже официальная работа официального представителя здесь, в регионе. Надеемся, что экспортеры почувствуют эти изменения на практике», – подытожила Никишина.