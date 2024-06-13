Представительницы Татарстана победили в конкурсе «Мисс и миссис бизнес Россия»

В Санкт-Петербурге состоялся финал Всероссийского конкурса «Мисс и миссис бизнес Россия», который собрал 30 участниц из 16 городов страны. Татарстан на нем был представлен девятью победительницами регионального этапа.

Конкурсантки из Татарстана привлекали внимание своей подготовленностью, дисциплиной и обаянием, они сумели завоевать сердца зрителей и членов жюри. Главные из 16 победных титулов отправились в республику, что стало ярким подтверждением достижений татарстанок.

Главный приз — корону Гран-при — получила Раджана Султанова, бизнесвумен из Казани и владелица бюро «Мир переводов».

Кроме того, представительницы Татарстана завоевали еще шесть наград:

«Мисс бизнес Россия» стала Юлия Голубева,

«Миссис бизнес Голд Россия» признана Дидария Гафурова,

«Миссис бизнес Россия» и победительницей народного голосования оказалась Анастасия Симонова,

специальный титул «Королева социально-ориентированного бизнеса России 2024» получила Гузель Гибадуллина,

обладательницей титула «Достояние России» стала Алия Шайдулина.

Эти награды стали следствием талантов и упорства татарстанских девушек, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки и внутреннюю силу.

Помимо прочего, команда организаторов конкурса «Мисс и миссис бизнес Татарстан» по итогам защиты была признана лучшей, а директору Юлии Тарасовой вручили корону и титул «Лучший региональный директор России 2024».