Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Представительницы Татарстана победили в конкурсе «Мисс и миссис бизнес Россия»
В Санкт-Петербурге состоялся финал Всероссийского конкурса «Мисс и миссис бизнес Россия», который собрал 30 участниц из 16 городов страны. Татарстан на нем был представлен девятью победительницами регионального этапа.
Конкурсантки из Татарстана привлекали внимание своей подготовленностью, дисциплиной и обаянием, они сумели завоевать сердца зрителей и членов жюри. Главные из 16 победных титулов отправились в республику, что стало ярким подтверждением достижений татарстанок.
Главный приз — корону Гран-при — получила Раджана Султанова, бизнесвумен из Казани и владелица бюро «Мир переводов».
Кроме того, представительницы Татарстана завоевали еще шесть наград:
«Мисс бизнес Россия» стала Юлия Голубева,
«Миссис бизнес Голд Россия» признана Дидария Гафурова,
«Миссис бизнес Россия» и победительницей народного голосования оказалась Анастасия Симонова,
специальный титул «Королева социально-ориентированного бизнеса России 2024» получила Гузель Гибадуллина,
обладательницей титула «Достояние России» стала Алия Шайдулина.
Эти награды стали следствием талантов и упорства татарстанских девушек, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки и внутреннюю силу.
Помимо прочего, команда организаторов конкурса «Мисс и миссис бизнес Татарстан» по итогам защиты была признана лучшей, а директору Юлии Тарасовой вручили корону и титул «Лучший региональный директор России 2024».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»