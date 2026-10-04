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На главную ТИ-Спорт 4 октября 2026 10:53

Представительница Татарстана выиграла первенство России по маунтинбайку

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Представительница Татарстана выиграла первенство России по маунтинбайку
Фото предоставлено Федерацией велоспорта России

Представительница Татарстана Жаннет Галиева стала победительницей первенства России по маунтинбайку в дисциплине «гонка в гору» среди девушек 13–14 лет. Соревнования завершились в Геленджике, сообщили в Федерации велосипедного спорта России.

Галиева показала лучший результат в своей возрастной категории. Второе место заняла Софья Козина из Свердловской области, третьей стала Светлана Кистанова из Самарской области.

В рамках соревнований также состоялся второй этап Кубка России среди взрослых.

#велоспорт
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