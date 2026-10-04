Представительница Татарстана выиграла первенство России по маунтинбайку

Фото предоставлено Федерацией велоспорта России

Представительница Татарстана Жаннет Галиева стала победительницей первенства России по маунтинбайку в дисциплине «гонка в гору» среди девушек 13–14 лет. Соревнования завершились в Геленджике, сообщили в Федерации велосипедного спорта России.

Галиева показала лучший результат в своей возрастной категории. Второе место заняла Софья Козина из Свердловской области, третьей стала Светлана Кистанова из Самарской области.

В рамках соревнований также состоялся второй этап Кубка России среди взрослых.