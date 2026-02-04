Представительница Татарстана участвует в конкурсе Miss Europe 2026 в Ливане

На фото: Роза Гадиева и Светлана Ганиева на конкурсе Miss Europe 2026

Престижный конкурс красоты Miss Europe 2026 проходит в Бейтуре. Он продолжает традицию, берущую начало в 1927 году в Каннах. Республику Татарстан на конкурсе представляет Светлана Ганиева.

Ливан оказался для нее неожиданным и ярким впечатлением. Ганиева отметила, что участие в таком масштабном международном конкурсе стало для нее важным событием, а первый визит в Ливан поразил ее красотой страны и гостеприимством местных жителей.

Финал конкурса запланирован на 6 февраля. Над образами конкурсанток будут работать ведущие ливанские дизайнеры одежды, визажисты и стилисты, которые подготовят для участниц индивидуальные сценические решения.

Отдельную благодарность Светлана Ганиева выразила Розе Гадиевой – первой татарке, вошедшей в реестр конкурса в статусе победительницы, а затем занявшей пост интернационального директора и члена жюри. По словам участницы, ее поддержка и помощь имеют большое значение и способствуют популяризации татарского народа на международной арене.