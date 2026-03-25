Представительница Татарстана предложила запустить проект «История за окном»

Одним из предложений от Татарстана на форуме «Есть результат!» партии «Единая Россия» в Нижнем Новгороде стало создание проекта «История за окном», который предполагает включение во время железнодорожных поездок аудиозаписей с историями о памятных местах, городах воинской и трудовой славы, интересных достопримечательностях по маршруту следования. Об этом «Татар-информу» рассказала автор идеи – генеральный директор АНО «Ассамблея туристских волонтеров РТ» Юлия Баширова.

«Считаю, что важно запустить просветительский проект «История за окном». Многие люди ездят на поездах дальнего следования. И как было бы здорово запустить аудиозаписи с историями о памятных местах, городах воинской и трудовой славы, интересных достопримечательностях по маршруту следования. Еще на станциях можно установить стенды с описанием этих мест, чтобы была еще одна возможность лучше узнать свою страну», – детализировала она свою мысль.

Кроме того, собеседница агентства предложила создавать визит-центры и интерактивные площадки на заповедных территориях и инвестировать в новые инфраструктурные проекты, связанные с туризмом.

«Мы предлагаем увеличить количество туристических маршрутов и сделать их более доступными на разных видах транспорта, чтобы молодежь могла не только узнавать историю со страниц книг, но и своими глазами смотреть на знаковые для нашей страны места», – добавила Баширова.