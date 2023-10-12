Представительница Татарстана победила в премии «Женщина третьего тысячелетия»

Представительница Республики Татарстан Рима Сафиуллова вошла в число победителей Международной премии «Женщина третьего тысячелетия». Она признана лучшей в номинации «Лидер года».

Церемония награждения прошла в Московском доме национальностей в рамках Второго одноименного Международного бизнес-форума, сообщает полпредство Татарстана в РФ.

Рима Сафиуллова – гендиректор ООО «Агрофирма «Колос» (Татарстан), член благотворительного фонда «Международная ассоциация исламского бизнеса», депутат Сюндюковского сельского поселения Тетюшского района республики.

Второй Международный форум «Женщина третьего тысячелетия» проходил 10-11 октября в Москве. К участию приглашали женщин – представителей различных отраслей малого, среднего и крупного бизнеса, топ-менеджеров крупных российских и зарубежных компаний, представителей культуры, PR специалистов, блогеров, женщин-инфлюенсеров в digital-среде, HR-директоров, теле- и радиоведущих и журналистов, представителей креативных индустрий, специалистов цифровой экономики, представителей органов региональной и федеральной власти, общественных деятелей, международных женских сообществ.

Бизнес-форум «Женщина третьего тысячелетия» – уникальная площадка для объединения женщин-лидеров российских регионов и зарубежных стран. Проходит при поддержке Правительства Москвы.

фото: МДН и журнал «Сююмбике»