Представительница Татарстана победила в грантовом конкурсе на «Тавриде»

Одной из победительниц Всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках образовательных заездов молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий «Таврида» стала Идалия Зиганшина из Татарстана.

Итоги конкурса подвели 5 июня на закрытии арт-школы #МЫВМЕСТЕ.

Идалия Зиганшина представила проект «Инклюзивная мастерская перформанса» и выиграла 664 тысячи рублей на его реализацию.

Автор проекта рассказала, что инклюзивная лаборатория перформанса — это новое направление деятельности творческой студии «Э-моция». В августе будет объявлен набор в инклюзивную танцевальную лабораторию с хореографом Нурбеком Батуллой. В результате конкурсного отбора будет сформирована инклюзивная группа из 14 человек, из них не менее 6 участников с инвалидностью. В течение 9 месяцев будут проводиться групповые занятия по хореографии.

«Результатом работы лаборатории станет танцевальный перформанс, который будет представлен на молодежных площадках Казани. Показы перформанса нацелены на привлечение молодежной аудитории к вопросам инклюзивного взаимодействия через актуальные формы искусства, такие как танцевальные шоу», — отметила Идалия Зиганшина.