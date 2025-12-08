Представительница РТ победила на экоконкурсе на Miss Environment International 2025

Представительница Татарстана Анастасия Графиня одержала победу на престижном международном конкурсе Miss Environment International 2025, представив жюри и участникам из более чем 30 стран авторский эко-проект «Дикая ферма» Рыбно-Слободского района республики. Она была удостоена главной награды «За самый большой вклад в экологию и окружающую среду», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

«Хочется выразить благодарность руководству Татарстана. Их поддержка очень помогла мне. Особенно хочу отметить главу Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова, главу Рыбно-Слободского района Радика Ислямова и министра экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова», – рассказала Анастасия Графиня.

Она представила на конкурсе эко-парк «Дикая ферма», расположенный в Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан. Хозяева эко-фермы занимаются возрождением в лесах Татарстана краснокнижных животных: пятнистых оленей и алтайских маралов. На сегодняшний день в парке, на территории в 400 гектаров, содержится более 300 особей, а в естественную среду обитания выпущено свыше 80 животных. Эта природная локация с каждым годом привлекает все больше туристов, желающих увидеть редких животных в условиях, близких к дикой природе

Помимо природоохранной деятельности, проект ведет социально-значимую работу, оказывая благотворительную поддержку детским домам, семьям участников СВО и нуждающимся гражданам во взаимодействии с районной администрацией.

На конкурсной площадке Анастасия Графиня также представила информацию об экологических достижениях Республики Татарстан в целом, включая мероприятия по очистке водных объектов, созданию особо охраняемых природных территорий и внедрению современных технологий.