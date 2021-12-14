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Ру Тат
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Культура
14 декабря 2021  08:56

Представительница России выступит на «Детском Евровидении» под седьмым номером

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19 декабря в Париже пройдет финал международного конкурса «Детское Евровидение». Россию на нем представит Таня Меженцева, которая выступит с песней Mon ami, сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе академии Игоря Крутого, где проходит подготовку артистка, Таня выступит в финале под седьмым номером.

«Таня Меженцева, которая представляет Россию на международном песенном конкурсе „Детское Евровидение — 2021“, будет выступать в финале седьмой», — отметили в пресс-службе.

Из-за сложной обстановки с пандемией Covid-19 жеребьевка проводилась в формате онлайн.

#детское евровидение
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