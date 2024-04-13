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Представительница Куклачева рассказала о состоянии артиста после операции
Медики планируют перевести народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в обычную палату уже в воскресенье, если состояние пациента будет стабильным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артиста Ольгу Кардокене.
«<...> динамика хорошая, еще в реанимации понаблюдать, и в палату. Если все сегодня стабильно, то завтра в палату», — рассказала собеседница агентства.
Артисту накануне стало плохо во время его юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас холле» — его увезли в карете скорой помощи с жалобами на сердце. Гендиректор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказывал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт. Врачи оперировали его в течение более трех часов.
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