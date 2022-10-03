Представительница Казани стала лауреатом IV Всероссийского музыкального конкурса

Александра Вайссбеккер вышла в финал и стала лауреатом IV Всероссийского музыкального конкурса в номинации «Скрипка». Сегодня во время Гала-концерта проекта в Казанской филармонии ей была вручена премия II степени и присвоено звание лауреата.

«Несмотря на то что я прохожу обучение в Германии, тем не менее свое профессиональное образование я получила здесь, в Казани, и рада представлять свой родной город на столь престижном проекте», – поделилась она.

2-е место она разделила с Софией Яковенко (Москва) и Александром Папушевым (Уссурийск). Лауреатом первой премии стал Михаил Усов (Москва).

Напомним, что прослушивания в данной категории проходили в стенах Казанской филармонии.

Конкурс проходил в три тура, где оценивались скрипачи в возрасте от 16 лет до 31 года. К первому туру были допущены только 24 музыканта. Александра Вайссбеккер вступила в музыкальную борьбу с исполнителями из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Азова, Воронежа, Екатеринбурга, Владивостока, Петрозаводска и других городов.

Профессиональное образование Вайссбеккер получила в Средней специальной музыкальной школе при Казанской консерватории имени Жиганова. В настоящее время она является студенткой четвертого курса университета Моцартеум в Зальцбурге.